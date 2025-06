Augusta, campionato scolastico regionale di Orienteering: il Megara in finale nazionale

Il liceo “Megara” ha chiuso in bellezza il ventiseiesimo campionato scolastico regionale di Orienteering classificandosi al primo posto della categoria M16 e qualificandosi per la finale nazionale in programma nelle prossime settimane.

A vincere la squadra composta dagli studenti Francesco Leonardi (3 BS), Giovanni Patania (3AS) e Vincenzo Augusto Roggio (3CS), si è invece classificata terza, nella categoria W16, la squadra formata dalle studentesse Alberta Cipriani, Ludovica Di Grande, Giaele Iurianello (3 CS).

La finale regionale si è svolta nei giorni scorsi a Linguaglossa, alla Pineta Ragabo e ha visto gli studenti accompagnati dalle docenti Ida Guglielmino e Maria Antonia Valenti, quest’ultima allenatrice della nostra rappresentativa. Il torneo è stato organizzato dalla delegazione Sicilia della Federazione italiana sport orientamento assieme all’ ufficio scolastico regionale e al Coni Sicilia nell’ambito del progetto “Orienteering – La palestra verde”.

Lo scopo è appassionare sempre più giovani a una disciplina ludico-sportiva che si prefigge di creare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio basato su una visione non più antropocentrica ma biocentrica e a valorizzare il territorio, specialmente i parchi e le aree protette, come aula e palestra verde per occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile.

Soddisfazione per gli eccellenti risultati conseguiti dagli studenti-atleti in uno sport nel quale il liceo “Megara”, pur cimentandosi con esso da pochi anni, ha creduto e investito tramite un certosino lavoro di preparazione arriva dal dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e dalla comunità liceale.