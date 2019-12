Augusta, campionato regionale Etnafight 3 di Kickboxing: il Team Divico porta a casa un oro, 3 argenti e tre bronzi

Ancora podi e medaglie per il Team Divico, che con i suoi atleti ha gareggiato ieri al Campionato regionale Etnafight 3 di Kickboxign, che si è disputato al PalaCatania, valido per il titolo italiano di low kick, chiudendo in bellezza un anno già ricco di successi e soddisfazioni. Si è laureato campione per abbandono dell’ avversario Peppe Palmi, nella Mma light 90kg, hanno conquistato due secondi posti nella Kick light -80kg Marco Solano e -90 kg Giuseppe Jaafar, un argento e un bronzo nella Kick light +90 kg rispettivamente per Marco Tringali e Gianni Saraceno. Terzi si sono piazzati Gabriele Pitruzzello, (+45kg) e Gaetano Di Fede (60 kg).

Inoltre è salito sul podio per un secondo posto il già campione Samuele Ardito, che ha combattuto un incontro serale di Lega pro Italia, settore professionista con “tanto di diretta su Sport Italia, una possibilità che ad oggi ad Augusta non era stata data a nessuno“- ha commentato Carmelo Di Vico, allenatore e titolare dell’asd che si ritiene soddisfatto dei risultati. Non hanno, invece potuto gareggiare, Luca Ignoti che si è fratturato il polso due giorni prima di combattere e Salvo Pandolfo, squalificato per combattimento non sportivo.

Il prossimo appuntamento è a gennaio con la Coppa Europa per Carmelo DiVico e Jafar, mentre Jafar, Pitruzzello, Ignoti, Di Fede, Tringali, Pandolfo, Palmi e Saraceno, grazie anche ai risultati delle gare di Ispica e Catania e quelli di ieri, si sono qualificati per le Nazionali di maggio dove continueranno a portare alto il nome di Augusta e di una sua bella realtà sportiva.