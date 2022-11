Augusta, Campionato regionale di società di nuoto Finp: Il Faro si aggiudica anche la quarta prova

E’ stata vinta dall’asd “Il Faro” la quarta prova del Campionato regionale di società di nuoto delle Federazione nazionale nuoto paralimpico Sicilia, che si è disputata ieri alla piscina comunale “Giovanni Paolo II” della Cittadella sportiva di Paternò, nel catanese. Gli atleti, anche questa volta, hanno avuto la meglio sui catanesi dell’ “All Sporting” che si sono piazzati secondi, e hanno conquistato 35 punti che sommati a quanto ottenuto nelle tre prove precedenti hanno portato la società in vetta alla classifica con 84 punti.

“Purtroppo la gara si è svolta in condizioni a dir poco approssimative, la temperatura dell’acqua nella vasca era veramente fredda e a completare l’opera anche l’acqua delle docce era congelata, per ragazzi con diverse disabilità sono stati inconvenienti non da poco, che hanno comportato gravi ripercussioni a livello fisico. La federazione dovrebbe vigilare sugli organizzatori e pretendere più rispetto nei confronti dei propri tesserati” – ha affermato il presidente Giovanni Spadaro che rivolge un grande plauso al tecnico, Francesca Zito e a tutti gli atleti che hanno fatto del loro meglio.

Prossimo appuntamento a Palermo il 27 novembre per la finale del campionato regionale, “augurandoci che non si ripetano più incresciosi inconvenienti” – conclude Spadaro.