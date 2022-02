Augusta, campionato regionale di Kick boxing, poker d’oro per l’Asd Team Divico Bushido

Poker d’oro al secondo appuntamento del campionato regionale di Kick boxing, promosso dalla federazione italiana, per l’ asd Team Divico Bushido, capitanata dal maestro Carmelo Di Vico che ieri, al Palaspedini di Catania, ha gareggiato con 4 atleti, tutti vincitori.

A partire da Antonio Milici, categoria master -84 kg, cinture nere che ha battuto due avversari del team “Wagner” così rinominato a Catania, conquistando non solo il primo posto, ma anche una qualifica italiana, debutto “col botto” per Danny Del Fiume, young cadetti -45 kg che, pur allenandosi da pochi mesi, ha sconfitto il suo primo avversario e poi in finale anche il secondo, entrambi messinesi, vincendo quasi “facile” per la sua supremazia nei confronti degli avversari.

Vittoria a tavolino per assenza dell’avversario per Gabriele Pitruzzello junior -69 kg cinture nere, che si è ugualmente qualificato al campionato italiano di marzo e per Giuseppe Di Gaetano, old cadetti -60 kg, alla sua prima gara. “Il prossimo 27 febbraio saremo presenti al trofeo di Ispica dove presenteremo altri debuttanti e qualche ritorno di fiamma, ma non anticipo nulla per non rovinare la sorpresa”– ha dichiarato Carmelo Di Vico