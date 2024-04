Augusta, campionato regionale di judo: sul podio la giovane Roberta Abate

Successo per Roberta Abate, piccola atleta della Dragon’s fighters che ha rappresentato il judo augustano domenica al Pala Oreto di Palermo, dove si è disputata la fase regionale valida per la qualificazione ai campionati italiani esordienti B.

Allenata dal maestro Francesco Cardone, la judoka megarese ha vinto due combattimenti rispettivamente per ippon (ko) su proiezione e per sottomissione nella lotta a terra. Nonostante abbia vinto lo scontro diretto con la testa di serie di categoria non si è, però, aggiudicata il primo posto perché a parità di punti finali con l’avversaria, calcolando il tempo totale impiegato per le due vittorie, era sotto di appena tre secondi.

Soddisfatto della prestazione della giovane atleta il maestro Cardone che ringrazia il suo team judo Cardone Augusta e la Dragon’s fighters del maestro Maurizio Firullo, con l’auspicio che “questo splendido sport olimpico cresca sempre più nel territorio”.