Augusta, campionato regionale di judo: successo per tre piccoli atleti del team Cardone

Successo per tre piccoli atleti di judo del team di Francesco Cardone, che hanno gareggiato al Trofeo regionale in memoria del maestro benemerito Lio Tomarchio, che si è svolto ieri a Giarre, nel catanese. Due le medaglie portate a casa da Ginevra Cardone e Samuele Russo, classe 2017, che si sono distinti tra i quasi cento atleti in gara nel “gioca judo” , insieme di percorsi e circuiti propedeutici al judo che richiedono preparazione fisica, resistenza e conoscenza dello sport.

Anche Francesco Giuffrida, classe 2012, dopo aver disputato due combattimenti all’ultimo secondo, è riuscito a portare nel medagliere del team megarese un ottimo quinto posto in una categoria che contava 39 iscritti.