Augusta, campionato regionale di cross: secondo di categoria Carpinteri, medaglie per i piccoli del Megara running

Un secondo posto di categoria per Franco Carpinteri e medaglie per i piccoli atleti del Megara running che domenica hanno gareggiato in contrada Fiumazza, a Belpasso alla prima prova del campionato regionale di cross dove la società di atletica di Augusta era presente con parecchi corridori. I piccoli si sono cimentati in un percorso di 600 metri, seconda è arrivata Gabriella Tumminello, seguita da Greta Giuffrida, mentre nella prova maschile ha conquistato un quarto Matteo Raniolo, a pochissimo dal secondo classificato e terzo Stefano Giuffrida, a seguire Alessandro Arezzi, Michele Cirillo, Federico Serra e Giovanni Cirillo.

Nella prova esordienti 10 anni è giunto nono Ludovico Zinnanti e trentesimo Samuele Vaiasicca, nella prova categoria ragazzi buona la prova di Morgan Morello diciassettesimo, di Alessio Vitellino e Andrea Cannata. Tra i cadetti ha corso anche Gabriele Mallo, mentre infine, nell’ultima prova riservata agli assoluti master di 10km, Franco Carpinteri ha ottenuto il secondo piazzamento di categoria m50 .

“E’ stata una bella giornata di sport dove i nostri ragazzi hanno potuto competere con i loro pari e si sono distinti in maniera egregia, prossima gara per la mezza maratona di Ragusa” – ha commentato il presidente Carmelo Casalaiana