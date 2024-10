Augusta, campionato regionale agonistico di Orienteering: sul podio alunni del Ruiz

Con il nuovo anno scolastico è ricominciato anche il nuovo Campionato regionale agonistico di Orienteering che ha visto impegnati, domenica scorsa, 20 anche gli studenti dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che, accompagnati dalla docente Marinella Strazzulla, si sono sfidati nel centro storico di Enna in una competizione impegnativa dal punto di vista fisico e molto stimolante dal punto di vista tecnico. Una bella giornata di sole ha accolto gli atleti di età diversa che hanno partecipato in piazza Mazzini, di fianco all’imponente Duomo di Enna per la gara promossa dalla Federazione italiana sport orienteering, la cui delegazione regionale fa capo all’insegnante Piero Greco.

Nato nel 1897 nei paesi scandinavi, oggi l’Orienteering è diffuso in 70 nazioni e conta nel mondo 3 milioni di praticanti. L’equazione è sempre la stessa: saper interpretare una mappa, comprendere la realtà circostante e decidere. Il Ruiz, affiliato alla Federazione, da diciotto anni è specializzato nella preparazione dei ragazzi nella disciplina dell’Orienteering e ogni anno si è rivelato una fucina di giovani e promettenti atleti.

Infatti hanno conquistato le prime posizioni sul podio: Alessio Vitellino della 3QL per la categoria M16, Davide Baudo di 4AL per la categoria M18. Ragguardevole anche il risultato dello studente Daniele Gaeta di 4QL, categoria M18, piazzatosi in quarta posizione. I ragazzi del Ruiz impegnati nell’attività agonistica sono Cristiano Risetti di 5AL, Alessio Privitera di 4CL, Beatrice Barba di 4BL, Amanda Briganti e Aurora Sole di 3QL. Il prossimo appuntamento, che li vedrà nuovamente con bussola e cartina alla mano, sarà domenica 3 novembre sui Monti Rossi di Nicolosi