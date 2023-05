Augusta, campionato italiano Xfc di kick boxe, pioggia di medaglie per il Team DiVico

Pioggia di medaglie per il team DiVico al campionato italiano Xfc, (xtreme fighter champions) di boxe e kick boxe che si è disputato domenica a Roma. E che ha rivelato ma anche confermato piccoli e grandi campioni, tra cui lo stesso allenatore e presidente Carmelo Di Vico che ha conquistato il suo quarto titolo nazionale in carriera. La società augustana ha schierato 10 atleti, tra cui 4 al loro debutto: David Drugescu, 7 anni che ha stravinto contro un avversario partenopeo, Rita Bosco che ha conquistato il secondo posto, Emanuele Di Fede, anche lui argento e Mauro D’Angelo, peso massimo di boxe, che si è fermato ad un secondo posto combattuto fino a l’ultimo punto.

Tra gli atleti con più esperienza il piccolo Giorgio Di Vico, al suo secondo nazionale, ha riconfermato la sua preparazione vincendo due match contro allievi di casa e Gabriele Pitruzzello, al suo terzo nazionale, questa volta ha vinto in una nuova disciplina che sta esplorando da poco, il k1. Gaetano Di Fede, dopo un match durissimo si è dovuto fermare ad un passo dal primo posto e Giuseppe Jaafar, allenatore in seconda, ha combattuto contro un atleta jamaicano e si è dovuto arrendere in un match in salita che lo ha sfinito così da non poter dare il massimo in finale e fermarsi all’argento .

Infine Carmelo Di Vico, dopo 10 mesi di preparazione, si è avventurato in un’altra nuova disciplina del team, la boxe e in un incontro molto tecnico con il maestro nei pesi medio massimi Mirko Grillo di Imperia si è laureato campione nazionale Asi boxe, conquistando il suo quarto nazionale in carriera. “Mi sento soddisfatto di questa prova nazionale, alcuni atleti si sono consolidati altri mi hanno fatto capire bene dove lavorare. Ora guardiamo a giugno per il gran galà ad Augusta predator fight night”– ha commentato l’allenatore e presidente del team sportivo.