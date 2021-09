Augusta, Campionato italiano 12 pollici di pitbike: in gara anche il neo pilota Bari che punta alla top five

Ha concluso con un secondo posto la quarta tappa del campionato 12 pollici Italian cup di pitkibe, che si è disputata domenica scorsa nel circuito di Franciacorta, nel bresciano, Salvatore Bari, ventitreenne augustano che ha tagliato il traguardo per primo nella gara di esordio, arrivando terzo nella seconda, e segnando in entrambe le gare il giro veloce di gara.

Una grande soddisfazione per il neo pilota, che corre da appena due anni, si allena alla pista di Villasmundo ed è entusiasta di questa prima esperienza agonistica in moto dove gareggia nella categoria S3 under. E guarda con ottimismo alla prossima ed ultima gara, in programma il prossimo 19 settembre ad Adria, che decreterà i vincitori del campionato nazionale di moto.

“Punto alla top five come classifica – ha commentato il neo pilota che lavora in un’azienda della zona industriale e sta formalizzando la sua iscrizione al Motoclub Augusta – ora sono pronto per Adria per dopo aver dimostrato di potermela giocare come si deve. L’emozione più bella è poter dimostrare che un pilota siciliano con la passione per la moto può vincere nonostante le difficoltà, perché la difficoltà più grande è vedere le piste una volta l’anno, doverle conoscerle in poco tempo ed essere lì a vincere con motociclisti che, invece, la vedono tutti i giorni”.