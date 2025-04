Augusta, campionato interregionale di Kick boxing “Centurion”: in gara anche 11 atleti del Team Di Vico

Undici atleti augustani del Team Di Vico hanno gareggiato domenica, a Caltanissetta, al campionato interregionale di Kick boxing “Centurion” appartenente alla Martial Kombat sport Italia. Tra questi Emanuel Di Fede che ha vinto un match di boxe ed è arrivato alla sua quarta vittoria consecutiva, confermando la sua presenza alle nazionali di Milano. Vittoria facile anche per Giulia Piemonte che si è confermata un’ atleta pronta per le nazionali, Matteo Trovato si è ritrovato in un girone di eliminazione con altri 11 atleti riuscendo a scalare la vetta con tre vittorie consecutive per doversi, alla fine, arrendere per elevato sforzo fisico e accontentarsi del terzo posto.

Tra i più piccoli Giorgio Di Vico ha vinto i primi match ed è approdato alla finale dove tuttavia, con un arbitraggio “poco chiaro” che ha visto la sostituzione del giudice di gara, non è salito sul podio. Bene ha fatto anche Ettore Morello, di 4 anni, il più piccolo in gara, al suo secondo match ufficiale.