Augusta, campionato internazionale di Giochi matematici: il Megara in finale nazionale

Tre studenti del liceo scientifico Megara si sono qualificati alle finali dei Campionati internazionali di giochi matematici organizzati. Si tratta di Flaminia Bonavera, della 2C, qualificata nella categoria L1 riservata agli studenti di seconda, terza e quarta superiore e di Gabriele Ottavio Enrico Di Grande e Gabriele Lombardo, entrambi alunni dell’ultimo anno nella 5A, che hanno gareggiato per la categoria L2 con studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario.

I tre alunni, che proseguono verso il sogno di far parte della squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Losanna di fine agosto 2021 , hanno superato la semifinale disputata il 24 aprile in modalità online. Sono dei veri e propri “atleti della matematica” che gareggeranno a colpi di sequenze numeriche e problemi complessi e hanno già affrontato il lungo percorso di qualificazioni della gara in modalità online, in un anno scolastico ancora contrassegnato della pandemia.

Con l’organizzazione e la preparazione curata da Barbara Morbelli, docente di riferimento del progetto all’interno del dipartimento di Matematica diretto dall’insegnante Anna Lucia Daniele, sono stati tantissimi i liceali che si sono cimentati nelle diverse prove dei campionati: ai quarti di finale disputati il 27 marzo, avevano concorso ben 60 studenti e 5 di loro si erano classificati per gareggiare nelle semifinali del 24 aprile, come fa sapere la scuola

I campionati internazionali della Matematica sono giunti alla 28° edizione, essendo stati introdotti in Italia nel 1994 sul modello di quelli già sperimentati in Francia sin dal 1987. All’inizio, parteciparono solo 400 studenti tutti di Milano, ma la storia è andata avanti sempre nello spirito della gara e della sfida vissute come esperienza dello studio della matematica.