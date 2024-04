Augusta, campionati XFC sport da combattimento: il team DiVico sul podio

Si sono laureati campioni regionali e hanno staccato il pass per i campionati nazionali XFC sport da combattimento gli atleti del team DiVico che hanno gareggiato, domenica, alla fase regionale che si è disputata ad Erice, in provincia di Trapani. Si tratta di Hassan al Omrani (Kick light -75 kg senior), Gaetano di Fede (Kick light -70 kg senior), Emanuele Di Fede (boxe light -65 kg), Giorgio Aparo (boxe light -70 kg) e Giuliano Giudice (kick light -60 kg old cadetti).

Hanno anche portato a casa sei medaglie d’argento i più giovani atleti Diego Rapisarda (anni13/15 -70 kg boxe ligh), Giorgio Giudice (anni 6/9 -40 kg), Andrea Morale (anni 13/15 -45 kg), Daniele Rizzotti (anni 13/15 -45 kg), David Drugescu (anni 6/9 -30 kg) e Ginevra Ternullo (anni 6/9 -50 kg).

“I cinque trionfi erano più che annunciati essendo entrati nel team da gente ormai salda nei vertici della squadra, ma anche ottenute semplicemente da questi atleti che oramai trovano competizione solo a livello nazionale, – ha commentato l’allenatore Carmelo Di Vico che guida la squadra in cui si sono fatti notare anche i più giovani del team che hanno ottenuto sei secondi posti e con i quali si “deve ancora lavorare e fare esperienza per farli emergere”.