Augusta, campionati siciliani Indoor di canottaggio: vittoria per Gabriele Maci e Sebastiano Galoforo

Si chiude in bellezza la stagione agonistica 2019 per il canottaggio augustano con i titoli di campioni siciliani Indoor per Gabriele Maci e Sebastiano Galoforo, della Canottieri Club Nuoto Augusta. I due atleti megaresi hanno gareggiato nei giorni scorsi al Palanebiolo di Messina ai Campionati indoor di canottaggio, nella categoria giovanile allievo “C” ha vinto il tredicenne canottiere augustano Maci, che con una prova molto netta e convincente. Nella categoria Senior leggeri il campione del mondo augustano Galoforo, anche se in ritardo con la preparazione a causa di una tendinite, ha conquistato l’ennesimo titolo siciliano Indoor.

Due giovani augustani campioni positivi dello sport che rappresentano il presente e il futuro del canottaggio augustano della Canottieri Club Nuoto Augusta, con il 2020 sarà un anno molto importante per i due fuoriclasse del remo.