Augusta, campionati provinciali di Fisica: successo per studenti del Ruiz

Cerimonia di premiazione nei giorni scorsi, alla Scuola superiore dell’ università di Catania, della fase provinciale dei Campionati di fisica che ha celebrato il talento di 35 studenti provenienti dalle province di Catania e Siracusa, riconoscendo le loro eccellenti performance in una competizione che ogni anno stimola l’interesse per le discipline scientifiche.

Tra i protagonisti di questa edizione, gli studenti del Ruiz hanno portato a casa importanti riconoscimenti. In particolare, Daniele Gaeta, studente della 4QL del liceo quadriennale delle Scienze applicate, ha conquistato la fascia d’argento. Accompagnato dalla professoressa Anna Maria La Ferla, referente scolastica per i campionati, l’alunno ha ricevuto la sua medaglia. Altri due studenti dell’istituto, non presenti alla manifestazione, hanno raggiunto il podio: Stefano Di Fazio della 4QL ha meritato la fascia di bronzo, mentre Roberto Perrotta della 5 AL ha ottenuto una fascia di merito, testimoniando l’alto livello di preparazione e la passione per la fisica degli studenti del Ruiz.

I campionati di Fisica sono un’iniziativa di grande rilevanza nazionale, promossa congiuntamente dal ministero dell’ Istruzione e dall’ associazione per l’Insegnamento della Fisica, e sono parte integrante del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze del ministero. L’obiettivo è incentivare la curiosità scientifica e valorizzare le menti più brillanti nel campo della fisica.

“Sono estremamente orgogliosa di Daniele, Stefano e Roberto e di tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato con così tanto impegno. – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina- Questi successi non sono solo il frutto del loro talento individuale, ma anche della dedizione dei nostri docenti, che ogni giorno li guidano e li ispirano. I campionati di Fisica rappresentano un’opportunità straordinaria per i nostri studenti di confrontarsi con realtà esterne e di mettere alla prova le proprie competenze. Questo riconoscimento ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione, coltivando l’eccellenza e promuovendo una cultura scientifica solida”.