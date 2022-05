Augusta, campionati nazionali XFC sport da combattimento, sul podio l’asd Bushido Team Divico

Quattro ori e tre argenti è il “bottino” di medaglie conquistato ai campionati nazionali XFC sport da combattimento, che si sono svolti a Zagarolo, in provincia di Roma dall’ asd Bushido Team Divico, in gara con 10 atleti.

A partire dal più piccolo Lorenzo Di Gaetano che, per la prima gara in nazionale, si è piazzato secondo nei baby Kick; debutto vincente in nazionale anche per Danny Del Fiume, oro nei cadetti -50 kg, Gabriele Pitruzzello, reduce da una scia di vittorie che dura da quasi 2 anni deve, invece, arrendersi al suo avversario fiorentino perdendo la possibilità di riconfermarsi e piazzandosi al secondo posto. Vittoria “spettacolare”, inoltre, per Gaetano Di Fede che si è aggiudicato il titolo italiano XFC junior 70 kg.

Bella prestazione per la Mma light2 anche per Giuseppe Palmi che non basta però per la vittoria, ma per l’argento, mentre Carmelo Scaletta, da poco rientrato in allenamento ci ha provato comunque fermandosi in semifinale. Ha conquistato il titolo di campione nazionale 90 kg Kick light per la prima volta Giuseppe Jaafar, il veterano del team, che il suo maestro ed atleta Carmelo di Vico ha conquistato, infine, l’oro nella categoria master 85 kg Kick light, riuscendo a ritornare in vetta nazionale dopo l’ultimo titolo ottenuto nel 2014.