Augusta, Campionati mondiali XFC di Kick boxing: il team Divico sul podio più alto con 4 atleti

Il team Divico è volato a Roma per gareggiare ai campionati mondiali XFC di Kick boxing, che si sono disputati nei giorni scorsi, con 4 atleti tra i più forti della sua scuderia che hanno conquistato tutti il podio più alto: Carmelo Di Vico, maestro e atleta impegnato nel contatto pieno, Giuseppe Jaafar maestro in seconda che ha combattuto nella Kick light, Gaetano Di Fede, per la Kick light junior e contatto pieno junior 70kg e il giovanissimo cadetto Danny delfiume.

“A differenza dell’anno scorso con la sola vittoria di Gabriele Pitruzello, grande assente quest’anno, portiamo tutti quanti il primo posto a casa”– ha commentato Carmelo Di Vico che ha ottenuto anche la sua rivalsa personale dopo il terzo posto dell’anno scorso vincendo un incontro duro e combattuto, Jaafar ha vinto in finale contro un atleta polacco, Danny delfiume primo per forfait dell’avversario causa infortunio.

Adesso si riparte subito con la preparazione, fisica e organizzativa, per la gara di casa organizzata proprio dal team DiVico il prossimo 20 novembre a Brucoli.