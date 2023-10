Augusta, campionati mondiali amatori XFC: un oro e tre argenti per il team DiVico

Ai campionati mondiali amatori XFC dedicati agli sport di combattimento, e che si sono svolti a Roma dal 20 al 23 ottobre, il team Divico ha schierato tre dei suoi più forti allievi che hanno vinto un oro e tre argenti. Si tratta di Giuseppe Jaafar, veterano e alla sua ultima gara, che per un giudice non convinto del verdetto finale, ha perso la finale arrivando a conquistare l’argento e chiudendo la sua carriera con un secondo posto, anche se ha sempre dominato il match. Argento anche per Gaetano Di Fede, rappresentante della squadra italiana XFC che ha battuto in semifinale il rumeno Vasilicha, ma in finale si è dovuto accontentare di un argento dopo essersi scontrato con un avversario olandese molto forte.

A vincere l’oro è stato, invece, nella categoria junior, un piccolo atleta che, se pur solo di 8 anni, ha partecipato ad una gara internazionale qual è il campionato mondiale amatori XFC che ha richiamato oltre 250 atleti da tutto il mondo: David Drugescu è arrivato primo nella finale di boxe, mentre nella kick boxing si è dovuto fermare al secondo posto nell’ultima gara contro un avversario rumeno.

Da domani la società, guidata da Carmelo Di Vico, riparte con i preparativi della gara in casa denominata “Predator 2.0” e in programma domenica, 12 novembre, al palazzetto di Brucoli.