Augusta, Campionati italiani di fisica: alunna del Megara tra i 100 migliori concorrenti

La studentessa della 5 BS del liceo “Megara” Elena Spinali è stata insignita della medaglia d’oro alla cerimonia di premiazione della gara di secondo livello dei XXXIX Campionati italiani di fisica, che si sono svolti nei giorni scorsi nell’aula magna di Villa San Saverio, sede della Scuola superiore di Catania.

L’alunna ha ricevuto la decorazione più prestigiosa perché, essendosi classificata nella Fascia d’oro nella gara di secondo livello dello scorso 13 febbraio, si è qualificata alla fase nazionale, che si è svolta a Senigallia dal 10 al 12 aprile, e nella quale si è piazzata tra i migliori 100 concorrenti.

Elena è stata accompagnata in questo momento così emozionante dalle docenti Stefania Caramagno e Anna Lucia Daniele, rispettivamente referente del Dipartimento di Matematica e Informatica e referente per la competizione, dai genitori e dai fratelli Vincenzo e Pietro, anche loro studenti della scuola che si sono distinti in modo eccellente in gare matematiche, rispettivamente nella 5 BS dell’ anno scolastico 2022/2023 e nella 2 CS di oggi

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e dell’intera comunità liceale.