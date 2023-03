Augusta, Campionati italiani a rappresentative regionali di karate, oro per Federica Cavallaro

Federica Cavallaro trionfa ai Campionati italiani a rappresentative regionali che si sono disputati questo fine settimana a Roma. Per la siracusana di Augusta si tratta di un’ altra importante vittoria dopo quella ottenuta ai campionati universitari dello scorso anno e i numerosi titoli italiani giovanili. Scesa sul tatami nella categoria del kumite da 61 a 68 kg, nel primo turno ha affrontato Rebecca Campli del Piemonte superandola per 2-0, mentre al secondo ha incontrato la forte veneta Sofia Rampazzo, battuta con un perentorio 4-1. In finale ha trovato l’atleta lombarda Valentina Gheri ed ha vinto nettamente per 6-2 mostrando sul tatami un gran bel karate, efficace, veloce e preciso.

“Sono stata contenta di aver potuto combattere per la mia Sicilia e ottenere questa medaglia d’oro, -ha commentato- ringrazio il mio maestro Marcello Di Mare che crede sempre in me, quando siamo insieme facciamo grandi cose, mio padre che mi segue e sostiene sempre. E la mia squadra il Rembukan Villasmundo con la quale ogni giorno lavoro per migliorarmi sempre di più e inseguire I miei sogni”.