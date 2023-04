Augusta, Campionati internazionali di Giochi matematici, sei studenti del Megara volano alla finale

Sei studenti del liceo Megara parteciperanno alla finale dei Campionati internazionali dei giochi Matematici della Bocconi. Si tratta di Giorgio Belluso (1AS), Francesco Leonardi (1BS), Edoardo Sirna (1BS), Giovanni Patania (1AS) per la categoria C2;di Elena Spinali (3BS) per la categoria L1 e Vincenzo Spinali (5BS) per la categoria L2.

Dopo aver superato con successo le semifinali i vincitori accederanno alle finali che si svolgeranno a Milano il 13 maggio 2023, dove saranno accompagnati dalla docente referente Barbara Morbelli. In questa data verrà selezionata la squadra, che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale, a fine agosto a Wroclaw.

Le sfide sono state occasione di confronto “a colpi” di giochi con tantissimi studenti italiani, intanto il dipartimento di matematica guidato dalla docente Stefania Caramagno e il dirigente scolastico Renato Santoro esprimono soddisfazione per l’obiettivo raggiunto.