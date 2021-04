Augusta, Campionati internazionali di giochi matematici della Bocconi: in semifinale cinque alunni del Megara

Cinque studenti del Liceo Scientifico del Megara si sono qualificati per la semifinale del Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dal centro Pristem dell’ università Bocconi di Milano. Si tratta di Flaminia Bonavera (2CS), Chiara Puglisi (2AS), Carla Maria Russo (2AS) per la categoria L1 riservata agli studenti di seconda, terza e quarta superiore e di Gabriele Ottavio Enrico Di Grande (5AS) e Gabriele Lombardo (5AS) per la categoria L2 riservata agli studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario

Gli studenti hanno partecipato ad una prima selezione che si è svolta il 27 marzo 2021, in modalità online, seguiti dalla referente del campionato, Barbara Morbelli, docente del Dipartimento di Matematica e Fisica, coordinato dall’ insegnante Daniele Anna Lucia.

“Il risultato è di grande prestigio, perché – ha detto Morbelli, soddisfatta insieme al dirigente scolastico, Renato Santoro e a tutta la comunità scolastica – si tratta di una gara molto selettiva e siamo veramente orgogliosi dei nostri alunni che con il loro successo ripagano l’impegno profuso da noi docenti e valorizzano il Liceo megarese”.

Il Megara presenta nell’indirizzo Scientifico la sezione di Liceo matematico che, in collaborazione con l’ università di Catania, approfondisce le conoscenze della matematica e le sue applicazioni e vanta una tradizione nella partecipazione alle gare dell’ università Bocconi di Milano come i Campionati Internazionali di giochi matematici che sono delle gare di logica e matematica “ricreativa”.

Le semifinali si svolgeranno il prossimo 24 aprile in modalità online, la finale internazionale che a Milano, all’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 5 giugno 2021, se consentito dalla situazione sanitaria nazionale. In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Losanna di fine agosto.