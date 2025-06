Augusta, Campionati internazionali dei Giochi matematici: premiato alunno del Megara

Lo studente della 3 AS del liceo “Megara” Giorgio Belluso, in virtù del suo 12esimo posto, è stato premiato tra i migliori 20 concorrenti nella categoria L1 alla finale nazionale della 32esima edizione dei Campionati internazionali dei Giochi matematici, che si è disputata nei giorni scorsi a Milano all’università “Bocconi”, ricevendo in dono una borraccia termica.

Il torneo è stato organizzato dal Centro Pristem dell’ università “Bocconi”, dal 2008 è accreditato dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa partecipante al programma di valorizzazione delle eccellenze e, prima della finale nazionale, ha visto disputare nelle settimane precedenti i quarti di finale e la semifinale.

Degna di nota anche la partecipazione degli altri studenti finalisti Francesco Leonardi (3 BS) nella categoria L1 e Gabriele Serruto (4 BS) nella categoria L1 Plus. I tre alunni sono stati accompagnati nella trasferta meneghina dalla docente del corso di preparazione Maria Grazia Chiarello. Soddisfatti dal traguardo conquistato dallo studente il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, le docenti referente per i campionati internazionali dei Giochi matematici Barbara Morbelli e del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e tutta la comunità liceale.