Augusta, Campionati internazionali dei giochi matematici: in finale tre alunni del Megara

Si sono qualificati alla finale nazionale della 31esima edizione dei Campionati internazionali dei Giochi matematici, in programma il prossimo 25 maggio a Milano all’ università “Bocconi”, gli studenti del liceo Megara Flaminia Bonavera (5 AS), Sara Garofalo (1 CS) e Giorgio Belluso (2 AS). I liceali si sono classificati rispettivamente primo nella categoria L2, secondo nella categoria C2 e decimo nella categoria L1 alla semifinale disputata il 16 marzo a Siracusa al liceo Orso Mario Corbino.

La competizione è organizzata dal Centro Pristem dell’ università “Bocconi” e dal 2008 è accreditata dal Miur come iniziativa partecipante al Programma di valorizzazione delle eccellenze.

Lo slogan è “Logica, intuizione e fantasia”: da esso si evince che per affrontare le gare non sono necessarie la conoscenza di teoremi particolarmente impegnativi e la memorizzazione di formule troppe complicate, bensì la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile può presentare una soluzione più semplice ed elegante del previsto, e soprattutto la voglia di giocare e di confrontarsi con sé stessi e i propri compagni, per approfondire alcuni aspetti della matematica o scoprirla sotto una luce nuova.

Alla semifinale hanno partecipato anche gli studenti Silvia Blandino (1 AS), Andrea Buonomo (1 BS), Davide Ingarao, Giulio Patania, Pietro Spinali (1 CS), Giulio Bendia, Sebastiano Lanteri e Francesco Tripoli (2 BS) dopo aver superato i quarti di finale lo scorso 23 febbraio da remoto, accompagnati dalle docenti Cassandra Carriglio e Barbara Morbelli, quest’ultima referente per la competizione.