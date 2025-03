Augusta, campionati di Giochi matematici e di Fisica: 4 liceali del Megara accedono alle finali nazionali

Diversi studenti del liceo “Megara” hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali di importanti gare di matematica e fisica come Giorgio Belluso (3 AS), Francesco Leonardi (3 BS) e Gabriele Serruto (4 BS) che si sono qualificati alla finale nazionale della 32esima edizione dei campionati internazionali dei Giochi matematici, in programma il prossimo 10 maggio a Milano all’ università “Bocconi”. Belluso e Leonardi sono rientrati tra i primi 5 nella categoria L1 e Serruto tra i primi 4 nella categoria L1 Plus nella semifinale disputata il 15 marzo a Siracusa al liceo “Orso Mario Corbino”. Alla semifinale hanno partecipato anche gli studenti Sebastiano Lanteri e Francesco Tripoli (3 BS) dopo aver superato i quarti di finale lo scorso 28 febbraio da remoto, accompagnati dalle docenti Maria Grazia Chiarello e Barbara Morbelli, quest’ultima referente per i campionati internazionali dei Giochi matematici.

Elena Spinali (5 BS) si è, invece, qualificata alla gara nazionale della 39esima edizione dei campionati italiani di Fisica, che si svolgerà dal 9 al 12 aprile a Senigallia al liceo “Medi”, dopo essersi classificata in “Prima fascia (Oro)” nella gara di secondo livello tenutasi il 13 febbraio a Catania al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’università degli studi. Per poter affrontare al meglio l’importante prova la liceale sta partecipando, fino al 30 marzo, al quarto stage di preparazione alla gara, organizzato dalla Scuola superiore di Catania e dall’Associazione allievi SSC, in collaborazione con la sezione di Catania dell’Associazione per l’insegnamento della fisica.

Alla gara di secondo livello, insieme con Spinali, hanno preso parte anche le studentesse Giulia Ballotta, Lucrezia Munafò, Chiara Serra (5 AS) dopo aver superato la gara di primo livello organizzata il 19 dicembre ai locali del liceo “Megara”, accompagnate dalla docente referente per i campionati italiani di Fisica Anna Lucia Daniele. I campionati internazionali dei Giochi matematici sono organizzati dal centro Pristem dell’ università “Bocconi”, mentre i campionati italiani di Fisica sono organizzati dal Gruppo Olimpiadi dell’Aif.

Il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, la docente referente del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e l’intera comunità liceale si congratulano con Giorgio, Francesco, Gabriele ed Elena per gli eccellenti piazzamenti ottenuti e si augurano che possano tenere alta la bandiera del liceo “Megara” anche in occasione delle impegnative prove di carattere nazionale che dovranno affrontare.