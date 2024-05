Augusta, Campionati di Economia e Finanza: studentessa del Ruiz seconda alle finali regionali

Sfiorata per un soffio la finale nazionale dei campionati italiani di Economia e finanza 2024 all’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz. Lorella Trigilio, studentessa della 2 A Turismo dell’ istituto tecnico settore Economico, infatti, si è classificata al secondo posto in Sicilia con lo stesso punteggio di 24/25 di altro studente che, avendo consegnato in un tempo minore, ha conquistato l’accesso alle finali nazionali che si sono tenute a Milano il 10 maggio.

I campionati di Economia e Finanza, giunti alla sesta edizione, sono organizzati dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria e rientrano nei percorsi di valorizzazione delle eccellenze. Si tratta di una competizione aperta a tutti gli ordini di scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere fra i giovani la cultura economica e finanziaria come strumento per comprendere i fenomeni economici e sociali in atto e orientarsi in modo autonomo e responsabile rispetto ai cambiamenti della società.

Per il Ruiz l’iniziativa è curata da diversi anni da Paolo Trigilio, docente di Economia, individuato come referente del progetto e responsabile della gara che, per la finale regionale consisteva in una batteria di quiz, che i concorrenti hanno dovuto risolvere in un’ora, su argomenti diversi, quali ad esempio i mercati finanziari, la finanza sostenibile, il prodotto interno lordo, i principali strumenti finanziari, compresi quelli digitali, la tutela del risparmio, il nesso tra economia e filosofia.

L’alunna ha gareggiato per la categoria Junior, confrontandosi online con i pari età della regione mentre Rachele Archina, studentessa della 4BT Turismo, anche lei brava e preparata, per la categoria senior. A Lorella, studentessa modello non solo per le conoscenze ma soprattutto per l’entusiasmo che mette nel frequentare la scuola e cogliere tutte le opportunità che essa offre. arrivano le più sentite congratulazioni e l’augurio di continuare un percorso in salita e di successo da parte della dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, e di tutta la comunità del Ruiz.