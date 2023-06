Augusta, Campionati di Astronomia, Scienze naturali e Giochi del Mediterraneo: tris di finali nazionali per uno studente del Ruiz

Uno studente da record, che nonostante la giovane età, nei mesi scorsi è riuscito ad accedere a tre finali nazionali di campionati patrocinati dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che lo hanno visto gareggiare con i migliori studenti d’Italia.

Si tratta di Daniele Gaeta, studente della 2QL del liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale dell’istituto Gaetano Arangio Ruiz, che ad aprile ha partecipato ai Campionati di Astronomia, che si sono svolti all’istituto omnicomprensivo statale “Valboite” a Cortina d’Ampezzo. Accompagnato dalla docente referente Anna Maria La Ferla, lo studente augustano ha gareggiato tra i 24 fortunati studenti ammessi per la categoria Junior 2. Essere lì dopo due selezioni che hanno “scremato” i circa 10.000 iscritti in tutta Italia divisi in quattro categorie, in novanta studenti è stato già un bel traguardo, ma Daniele ha fatto molto di più, classificandosi al settimo posto e conquistando un attestato di merito, riservato solo ai primi 10 classificati per ogni categoria.

A maggio 2023 è stata la volta della finale nazionale dei Campionati delle Scienze naturali, svoltasi ad Assisi. Accompagnato dall’insegnante di Scienze Palmina Moschitto, Daniele ha fatto parte della squadra siciliana che si è confrontata con gli altri team regionali su prove inerenti le principali tematiche di biologia e scienze della terra. Un’ esperienza formativa per un campionato che intende valorizzare i ragazzi più meritevoli, ma allo stesso tempo appassionare gli studenti allo studio delle discipline biologiche e naturalistiche, importanti per la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio e la biodiversità.

Sempre a maggio, invece, Daniele Gaeta insieme alla docente referente Annarita Malerba, all’ università di Palermo per gareggiare nella finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo insieme ad altri 900 concorrenti finalisti da tutta Italia su 25000 iniziali. E anche qui l’alunno augustano ha raggiunto un ottimo piazzamento per la categoria S5 classificandosi nella top ten nazionale al 9° posto su 98 partecipanti.

Altro meritato successo, infine, il secondo posto regionale per la classe A biennio ai Campionati internazionali della Chimica 2023 che si sono disputati al Dipartimento di Scienze chimiche dell’ università di Catania il 29 aprile. La cerimonia di premiazione, invece, si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna “Vittorio Ricevuto” del polo Papardo dell’ università degli Studi di Messina, dove lo studente è stato accompagnato dall’insegnante Rosaria Politi, referente dell’iniziativa.

“È una grande soddisfazione vedere i risultati di eccellenza raggiunti da Daniele, che danno merito alla passione e all’impegno profusi quotidianamente – ha commentato la dirigente Maria Concetta Castorina– Un sentito ringraziamento ai docenti che hanno preparato lo studente con professionalità e competenza. Non si tratta di riconoscimenti strettamente legati allo studio individuale ma a vere e proprie competenze che Daniele ha coltivato sia con i propri interessi, sia con l’impegno e la volontà di mettersi in gioco, unitamente all’offerta del nostro Istituto in termini di opportunità. Il Ruiz infatti non è solo un luogo dove si insegnano nozioni, ma è un luogo di crescita per tutti dove si coltivano i talenti”.