Augusta, Campionati di Astronomia, cinque studenti del Ruiz ammessi alle fase interregionale

Cinque studenti dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz hanno superato la prova di preselezione e sono stati ammessi alla fase interregionale della 21esima edizione dei campionati di Astronomia, organizzate dalla Società astronomica italiana (SAIt) in collaborazione con l’istituto nazionale di Astrofisica che si sono svolti lo scorso 6 dicembre nella scuola della Borgata. Si tratta di Stefano Di Fazio e Daniele Gaeta della 2 QL del liceo quadriennale delle Scienze applicate e di Giacomo Delfino della 1QL che hanno gareggiato per la categoria „Junior 2“, di Elisa Caramagno e a Gianpaolo Caramagno di 3QL per la categoria Senior.

Questo anno sono stati in tutto 9323 gli studenti iscritti alla gara di Astronomia, provenienti da 286 scuole, distribuite su tutto il territorio nazionale: la fase di preselezione, svolta nelle scuole iscritte, consisteva nella compilazione di un questionario a risposta multipla costituito da 30 domande distribuite su tre livelli di difficoltà. Telescopio spaziale James Webb, supernovae, comete, missione Daret e asteroidi, questi alcuni dei tanti argomenti sui quali si sono cimentati i cinque studenti del Ruiz, che hanno dimostrato passione e l’interesse nei confronti dell’astronomia, materia extracurriculare a cui l’istituto dedica ampio spazio.

Le giurie delle dieci sedi interregionali (Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino e Trieste) hanno concluso l’analisi dei risultati: dei 9323 iscritti alla preselezione sono stati selezionati un totale di 1061 studenti (288 per la categoria Junior 1, 312 per la categoria Junior 2, 260 per la categoria Senior e 201 per la categoria Master.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina che ha rivolto “un ringraziamento speciale ai nostri bravissimi studenti per l’impegno profuso nello studio ma anche alla professoressa Anna Maria La Ferla, referente dei campionati di Astronomia, per la passione e la dedizione che rivolge nella formazione dei nostri ragazzi”.

Adesso i cinque studenti frequenteranno un corso di preparazione alla gara interregionale con l’Osservatorio astrofisico di Catania, che si svolgerà il 15 febbraio 2023 a Catania. Le gare interregionali, della durata di due ore e mezza, infatti si svolgeranno simultaneamente in tutta l’Italia e consisteranno in una prova scritta dedicata alla risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica e cosmologia elementare. L’obiettivo è rappresentare la città di Augusta alla finale nazionale prevista a Cortina D’Ampezzo dal 18 al 21 aprile 2023.