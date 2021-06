Augusta, Campionati assoluti di kicxboxing: 5 medaglie per il TeamdiVico. Exploit del giovane Pitruzzello

Un oro, un argento e tre bronzi. E’ il bottino portato a casa dal “Team Di Vico” che lo scorso fine settimana ha partecipato ai Campionati assoluti di kicxboxing Tatami 2021 che si sono svolti a Rimini, prima manifestazione agonistica del settore dopo lo stop imposto dalla pandemia. Tra gli atleti augustani in gara la più grande sorpresa è stato Gabriele Pitruzzello, al suo primo combattimento che ha conquistato un oro nella categoria “Cadetto” (14-16 anni). Nella squadra “Di Vico” da soli due anni, per la maggior parte caratterizzati dalla pandemia che non ha consentito la possibilità di fare particolari allenamenti, ha superato sia la semifinale che la finale e si è aggiudicato il trofeo Italia per la sua categoria, seguito da un altro atleta augustano Gaetano Di Fede, anche lui al debutto con un argento. Entrambi hanno eliminato un avversario a testa e si sono poi ritrovati in finale, con una “doppietta” sul podio al primo e secondo posto.

Un altro debuttante Salvo Pandolfo, ma tra gli Junior, ha conquistato un bronzo. Il giovanissimo boxer si è dovuto accontentare del terzo posto perché, dopo il primo match superato in testa, è stato raggiunto da una penalità della commissione giudicatrice.

Altri due bronzi per i due veterani in gara Samuele Ardito e Giuseppe Jaafar. “Mi aspettavo qualcosa di più da loro, probabilmente hanno patito di più degli altri questo stop dovuto al covid e si sono fermati ad un terzo posto” – ha commentato Carmelo Di Vico, coach e titolare della omonima associazione sportiva, orgoglioso del fatto che il suo team sportivo, che esiste dal 2015, si sia piazzato secondo a livello regionale nella graduatoria del medagliere della società che, a livello nazionale, vede la Sicilia al sesto posto.

I prossimi appuntamenti sportivi vedranno in gara, il 15 ottobre a Jesolo, i cadetti Pitruzzello e Di Fede che si sono qualificati per i mondiali di Kickboxing.