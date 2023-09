Augusta, cammina su una griglia sconnessa in piazza Mercato e cade: passante finisce al Pronto soccorso

Ha messo il piede sopra una griglia di scolo dell’acqua piovana sconnessa che l’ha fatta cadere a terra, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari. Brutta disavventura oggi per una donna di 68 anni che questa mattina, poco prima delle 11, stava camminando in piazza Mercato, al centro storico, dove alla fine della piazza, in un tratto di strada c’è una caditoia dell’acqua piovana, che evidentemente, non era fissata bene sull’asfalto. Al passaggio della donna una delle tre griglie si è, infatti, mossa facendo perdere l’equilibrio alla malcapitata passante, che è rovinata sull’asfalto.

Subito soccorsa da alcune persone presenti, la donna è poi stata accompagnata con un’ambulanza del “118” al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per gli accertamenti necessari al piede sinistro, che era dolorante e ha avuto la peggio nella caduta. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e alcuni operai della squadra lavori del Comune che ha transennato con il nastro bianco e rosso il tratto di strada per sistemare, probabilmente domani, le griglie per evitare altre pericolose cadute.