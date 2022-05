Augusta, cambio direzione all’Arsenale militare: si è insediato il contrammiraglio Scialpi

Cambio della direzione dell’Arsenale militare marittimo questa mattina alla banchina “Minerva” dell’Arsenale militare. L’avvicendamento è avvenuto tra l’uscente contrammiraglio Mauro Galliussi e il pari grado Massimo Scialpi che subentra, alla presenza dei comandanti logistico della Marina militare, ammiraglio ispettore capo Giuseppe Abbamonte e marittimo della Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini.

Galliussi, che ha assunto l’incarico a settembre del 2020, a distanza di 1 anno e nove mesi ha tracciato il bilancio della sua attività che, se pur legata alla pandemia e alle sue limitazioni, ha fatto registrare “un aumento della produttività interna del 15%. Grazie al robusto sistema di qualità implementato ormai da anni (ricordo che Augusta è l’unico Arsenale certificato che opera in qualità), – ha detto – abbiamo perseguito ed ottenuto la certificazione dei processi di saldatura in piano, di quelli per la revisione dei salvagenti individuali e nel prossimo futuro la otterremo per i processi di saldatura in atmosfera inerte e sopra testa. A queste si aggiungerà anche il conseguimento della certificazione ambientale, un passo ulteriore nella direzione del miglioramento continuo. Di pari passo sono proseguiti i lavori di ammodernamento dello stabilimento, e tra qualche mese la banchina lavori tornerà ad essere operativa”.

In programma ci sono l’inizio delle opere di ammodernamento della banchina Minerva, saranno potenziati i moli per l’ormeggio dei sommergibili e ultimati dei lavori dell’officina Impianti Elettrici di Bordo. L’ormai ex direttore ha sottolineato il “clima di operosa collaborazione” che si è sviluppato tra l’Arsenale ed i comandi sovraordinati, ma anche con il comando marittimo della Sicilia. “Ed è grazie a questo circolo virtuoso che l’Arsenale ha raggiunto tutti gli sfidanti obiettivi assegnati dal comando logistico, successivamente, grazie allo sforzo e all’impegno collettivo abbiamo portato le attività manutentive a pieno regime, fino ad arrivare a gestire 7 navi (tra maggiori, minori e naviglio ausiliario), in sosta contemporaneamente. Questo è un risultato formidabile per un Arsenale di queste dimensioni, che è stato possibile raggiungere solo in virtù del profondo e continuo impegno del personale, vera e preziosa risorsa dello stabilimento”– ha aggiunto sottolineando come l’Arsenale di oggi sia “una realtà estremamente dinamica”, un “pensatoio” e ricordando anche il secondo capo Stefano Paternò, il 43enne sottoufficiale della Marina militare, di origini palermitane, di stanza ad Augusta, morto improvvisamente a marzo 2021 il giorno dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anticovid AstraZeneca.

“Se il buongiorno si vede dal mattino le premesse sono davvero eccellenti e corroborano appieno l’impressione che avevo maturato. Ho avuto modo di conoscere persone aperte, professionali, appassionate del proprio lavoro ed orgogliose dell’istituzione a cui appartengono. Qualità e attitudini che ben depongono per un ulteriore, progressivo incremento dello spettro di azione e della produttività di questo stabilimento di lavoro, soprattutto quando si concretizzerà l’iniezione di nuove forze cui sarà affidato, tra l’altro, il compito di mantener vive professionalità uniche che rischierebbero altrimenti, con l’inesorabile procedere dei pensionamenti, di essere per sempre perdute”- ha affermato nel suo primo discorso il neo direttore Scialpi che ha ricordato il programma di rinnovamento delineato dalla sinergia tra il “Piano Brin” ed il progetto Basi Blu per un futuro Arsenale funzionale e moderno.

“Oggi quindi assumo questo incarico consapevole delle responsabilità che esso comporta, risoluto a dedicare il massimo impegno per perseguire il rinnovamento del capitale umano e delle infrastrutture dell’Arsenale, con il fine ultimo di potenziarne ulteriormente il supporto verso le navi, il nostro core business. Chiedo a tutti i dipendenti dell’Arsenale, civili, militari, tecnici ed amministrativi, di unirsi a me in uno sforzo corale, prestando ciascuno il proprio contributo senza lesinare energie. Ce lo chiede l’Italia ed è nostro dovere rispondere onorando questa chiamata”- ha concluso.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Di Mare, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina, i rappresentanti delle altre forze armate e di polizia e delle associazioni e il personale in servizio nella struttura.