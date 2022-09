Augusta, cambio alla guida della Guardia di finanza: insediato il nuovo comandante Luisi

Passaggio di consegne alla Compagnia della Guardia di Finanza di Augusta dove, in questi giorni, si è insediato il tenente Gaetano Luisi, che sostituisce il maggiore Andrea Sotgiu, destinato ad altro prestigioso incarico alla sede di Roma. Il tenente Luisi, di origini pugliesi, che a breve indosserà i gradi di capitano, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 2014 al 2019, al termine della quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Il comandante provinciale, colonnello Lucio Vaccaro, ha ringraziato il maggiore Sotgiu per la proficua collaborazione fornita con serietà e dedizione nonché per essersi distinto, insieme ai suoi collaboratori, in numerose attività di polizia economico-finanziaria e ha dato il suo benvenuto nella caserma sede del comando provinciale di Siracusa al tenente Luisi, formulandogli un augurio di buon lavoro.

“Un momento importante – ha detto Vaccaro – che testimonia l’attenzione del comando generale verso il territorio di Augusta che è stato affidato alla responsabilità del tenente Luisi, proveniente dal gruppo di Cassino, dove nell’arco di tre anni ha portato a termine delicate indagini di polizia giudiziaria, dimostrandosi una preziosa risorsa per la Guardia di Finanza di cui il territorio siracusano trarrà sicuramente beneficio”. Il nuovo comandante Luisi si è detto onorato dell’incarico assegnatogli, consapevole delle responsabilità ed entusiasta di intraprendere questa impegnativa sfida professionale.