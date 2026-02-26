Augusta, cambio alla direzione della Casa di Reclusione

Avvicendamento alla guida della Casa di Reclusione di Augusta. Con un provvedimento ufficiale è stato disposto il cambio del direttore dell’istituto penitenziario, segnando così una nuova fase nella gestione della struttura.
Il passaggio di consegne rientra nell’ambito delle normali rotazioni dirigenziali previste dall’amministrazione penitenziaria e mira a garantire continuità ed efficienza nell’organizzazione interna del carcere.
Nel comunicato si sottolinea l’importanza del lavoro svolto fino ad oggi dalla direzione uscente, evidenziando l’impegno profuso nella gestione delle attività trattamentali e nella sicurezza dell’istituto. Allo stesso tempo, viene espresso auspicio per il nuovo incarico, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi e delle condizioni detentive.
Il cambio alla direzione rappresenta dunque un momento di transizione, ma anche un’opportunità per rafforzare le strategie organizzative e operative della struttura penitenziaria di Augusta.
