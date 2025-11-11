Augusta, cambia strada alla vista degli agenti: fermato automobilista che guidava con la patente revocata

Nelle ore antimeridiane di lunedì appena trascorso, una pattuglia automontata della polizia locale di Augusta, dopo il servizio di assistenza alla popolazione scolastica in ingresso all’ istituto Domenico Costa, notava delle manovre di guida inconsuete da parte di un automobilista che guidava una Volkswagen Golf di colore grigio.

Nel dettaglio, nei pressi dell’istituto Ruiz gli agenti, notavano una vettura in fermata che al secondo passaggio degli stessi riprendeva la marcia speditamente. Gli agenti insospettiti , fermavano l’auto in via citrus. Da immediati controlli informatici e d’ufficio, emergeva che il conducente, un residente a Catania di anni quarantasette, si era posto alla guida con patente revocata, senza la prescritta copertura assicurativa e con revisione scaduta più volte.

Tale circostanza ha comportato il sequestro del veicolo e sanzioni pecuniarie per 6.200 euro.

Per l’attività svolta, a presidio della sicurezza urbana e stradale nei riguardi della comunità augustana, il Comandante della polizia locale Salvatore Daidone esprime vivo apprezzamento per l’operato svolto degli agenti operanti automontati che sono stati supportati dal nucleo motociclisti fatto intervenire prontamente.