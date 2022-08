Augusta, Cambia denominazione il Parco archeologico di Leontini. Da oggi sarà di Leontini e Megara Hyblaea

Da oggi il Parco archeologico regionale di Leontìnoi cambia denominazione e si chiamerà Parco archeologico di Leontìnoi e Mègara. Lo ha stabilito l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, che con apposito decreto ha aggiunto anche il sito dell’antica colonia greca di Megara Hyblaea, che era stata omessa nell’originaria denominazione del Parco di cui fa parte e la cui valenza storica rischiava di essere sottovalutata. “Un’assenza che non è sfuggita all’assessore Samonà che, – si legge nella nota della Regione- con la modifica integrativa della denominazione del Parco archeologico, ha voluto ristabilire una verità storica restituendo all’antica colonia greca la giusta evidenza.

“La nuova denominazione riconosce la doppia anima del parco – ha sottolineato Samonà – e ne identifica in modo completo il suo patrimonio che include sia Leontinoi che la colonia greca di Megara Hyblaea, fondata un anno dopo. La nuova denominazione del Parco, inclusiva delle due città è un modo per restituire dignità ai luoghi e alla storia”.

“Le due città antiche, già accomunate nella loro storia, costituiscono – ha aggiunto il direttore del Parco, Lorenzo Guzzardi – uno dei più ricchi patrimoni culturali e ambientali dell’Isola in cui gli scavi archeologici, a partire dagli anni Cinquanta dello scorso secolo, continuano a riservare sorprese e importanti scoperte, grazie alla collaborazione di varie università italiane e straniere. Megara in particolare avrà presto nella zona del Faro Cantera il suo museo grazie ai lavori appena consegnati che interesseranno tutto il Parco e la cui conclusione è prevista per la fine del prossimo anno”.

Soddisfatta Archeoclub Augusta che lo scorso 11 luglio, con una Pec, aveva chiesto all’assessorato regionale diretto da Samonà, che si potesse prendere in considerazione la possibilità di ampliare la denominazione del Parco aggiungendo anche Megara “allo scopo di restituire al sito archeologico di Megara la giusta evidenza storica sottolineando, peraltro, che la stessa richiesta era stata già presentata sia dalla direzione dello stesso parco che dall’amministrazione in carica negli anni compresi tra il 2015 ed il 2020”- dice Mariada Pansera che si dice grata con l’assessore Samonà per “l’attenzione che ha sempre dimostrato per il nostro sito archeologico e per l’intero territorio regionale”.

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che ricorda che il COm uen aveva avanzato apposita istanza negli anni, reiterandola il 17 settembre del 2021 a firma del sindaco Giuseppe Di Mare e dello stesso Carrabino che aggiunge: “Una legittima aspirazione, quella della nostra città in quanto il sito di Megara Iblea è parte integrante con la vasta area archeologica del Leontinoi. Ritengo che a suo tempo –ha sottolineato l’assessore– sia stata sottovalutata ed oggi, grazie all’assessore Samonà,e a quanti hanno caldeggiato nel tempo questa definizione, si aggiunge un tassello che non è solo pura formalità ma la giusta evidenza dell’antica colonia greca. In questa circostanza non possiamo non esprimere la nostra gratitudine a Lorenzo Guzzardi, direttore del Parco Archeologico, che sin dal nostro insediamento è stato privilegiato interlocutore per le esigenze di Megara che a breve sarà interessata da un significativo intervento di riqualificazione, ivi compreso l’antiquarium che è stato oggetto di significativi scavi archeologici”.