Augusta, calo nelle vaccinazioni, l’appello di sindaco e direttore del distretto: “il covid non va in vacanza”

“Vacciniamoci tutti perchè è il covid non va in vacanza e a settembre rischiamo di pagare il conto”. Appello accorato del sindaco Peppe Di Mare e del direttore del distretto sanitario di Augusta Lorenzo Spina che si rivolgono agli augustani che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose del siero anticovid, a fronte del calo che da circa una settimana si sta verificando al centro vaccinale del Polivalente di piazza Unità d’Italia, dove le prenotazioni si sono fermate. E neanche l’Open day over 12 degli ultimi giorni che si è concluso oggi sta sortendo gli effetti sperati.

“Da alcuni giorni non stiamo facendo il massimo- ha detto il sindaco nella sua diretta social- la vaccinazione è l’ unico strumento per uscire dal tunnel di questa emergenza sanitaria, vi esorto a vaccinarvi, adesso non ci sono più scuse e stiamo facendo tutti lo stesso vaccino. Tra l’altro abbiamo attrezzato il centro del Polivalente anche di aria condizionata per dare il giusto clima anche ai medici, infermieri e volontari che stanno lì tutto il giorni, l’invito è di portate tutti i parenti a fare il vaccino. Io farò la seconda dose il 13 luglio, non vedo l’ora, così riceverò il green pass che mi consentirà di andare in vacanza per qualche giorno”.

Da circa una settimana il centro vaccinale ha più che dimezzato le somministrazioni di siero dei mesi scorsi, quando l’andamento è stato buono, con un massimo di 100 dosi inculate in questi giorni ma per lo più come seconde dosi. All’appello mancano soprattutto gli over 60. E questo calo rischia di invalidare i tanti mesi di lavoro fatti finora.

“Chiediamo alle persone di venire a vaccinarsi invitandoli a non abbassare la guardia durante l’estate e a non pensare che il covid sia stato sconfitto– ha aggiunto Spina- Con la prima dose abbiamo vaccinato quasi il 50% di popolazione, però c’è soprattutto la fascia degli ultra 60enni che fa fatica. Per questo abbiamo mandato ai medici di medicina generale l’elenco degli over 60 che non risultano aver ricevuto ancora la prima dose di siero chiedendo ai medici di capirne il motivo e sensibilizzare i loro assistiti, che siamo disposti anche ad andare a vaccinare fino a casa. Anche gli immigrati irregolari e non, i senza tetto, gli indigenti che non hanno tessera sanitaria possono aver il siero anche senza prenotazione, si presentino al centro e saranno vaccinati. C’è una circolare della Regione che dice chiaramente di vaccinare tutti”.

Per qualunque dubbio o motivo ci si può rivolgere alle strutture sanitarie e al centro della Borgata, i vaccini inculati sono Pfizer e Moderna anche per gli ultrasessantenni e AstraZeneca solo su richiesta, disponibile anche Johnson & Johnson, ma nessuno lo sta chiedendo al momento. Sul fronte dei contagi, inoltre, Augusta non è ancora covid- free e fino a ieri erano 8 i positivi.