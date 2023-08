Augusta, caldo e incendi, “ferita” anche Megara Hyblaea, Di Giacomo: “scarsa manutenzione”

Gli incendi scoppiati nei giorni scorsi in varie zone della provincia non hanno risparmiato l’area archeologica di Megara Hyblaea, annerita e bruciata dalle fiamme scoppiate in più punti nel sito di grande interesse storico perchè rimanda alla colonizzazione dei greci. Lo segnala Luca Di Giacomo, presidente dell’associazione Marilighea e guida ambientale escursionistica, che all’indomani del rogo ha effettuato un sopralluogo all’interno del Parco archeologico di Megara Hyblaea, constatando che le fiamme si sono estese dalla più esterna Necropoli ovest, fuori dalle mura arcaiche, fino alla porzione protetta del parco, penetrando all’interno di fossati, strutture, come ad esempio l’ “edificio a pilastri ottagonali”, sulle mura ellenistiche e ancora oltre, tra le rovine antiche sia a nord che a sud della stradina che conduce all’ingresso, mentre “non è stato possibile verificare lo stato di fatto nella parte più interna del parco perchè era chiuso”. In fumo anche diversi cipressi che si trovano lungo la stradina e la vegetazione della valle del fiume Cantera poco a nord di Megara.

“Il pensiero che emerge immediatamente è che gli incendi, dolosi o meno, -dice- non avrebbero avuto la stessa efficacia con una opportuna azione di manutenzione e onestamente spiazza la totale assenza di attenzione, anche solo mediatica, da parte degli enti che avrebbero dovuto sorvegliare e che dovrebbero avere a cuore un sito di tale rilevanza” – aggiunge Di Giacomo che durante il sopralluogo ha potuto verificare che la stradina di accesso all’area è sempre più dissestata e invasa dalla vegetazione e che la recinzione che delimita l’area protetta è “abbattuta in più punti e facilmente scavalcabile”, così come quella che delimita l’area dell’Antiquarium.

Inoltre in quel giorno la biglietteria “era chiusa, assente il custode e senza alcun avviso per chi volesse visitare il parco archeologico che, secondo il sito della Regione Siciliana è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. Di recente si è fatto un gran parlare di progetti e prospettive future di valorizzazione nel sito di Megara, ma – conclude- date le attuali condizioni sarebbe già tanto se ci adoperasse per ripristinare e mantenere una dignità minima, in una delle testimonianze più emblematiche ed integre della colonizzazione greca del VIII aC in Sicilia”. Che meriterebbe ben più grandi attenzioni e azioni concrete di tutela ed, invece, soprattutto d’estate rimane coinvolta negli incendi che anche in passato sono scoppiati danneggiando gli impianti elettrico ed idrico e il tetto dei magazzini dell’Antiquarium.