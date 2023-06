Augusta, calci e pugni al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, arrestato un trentacinquenne

Alla fine è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria il trentacinquenne protagonista, ieri pomeriggio al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, di una aggressione ai danni di personale medico e infermieristico, di un paziente e degli agenti di polizia.

Già conosciuto alle forze di polizia, l’uomo deve rispondere dei reati di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai poliziotti che sono intervenuti su richiesta dei sanitari quando il trentacinquenne, in palese stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze alcoliche, ieri pomeriggio è andato in escandescenza. L’uomo ha aggredito con calci e pugni il personale sanitario dopo essere stato richiamato e invitato ad uscire dall’ambulatorio in cui era entrato mentre era in corso una visita con una paziente.

All’arrivo dei poliziotti si è scagliato con violenza anche contro quest’ultimi che, con non poche difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto.