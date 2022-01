Augusta, cala la curva del contagio. Da domani tamponi molecolari al Palajonio

Cala per la prima volta da giorni la curva del contagio ad Augusta anche se il numero dei positivi risulta sempre alto ed è pari a 1311 contagiati. Questo il dato dell’ultimo report di ieri sera del Comune che fa registrare, dunque, 110 positivi in meno rispetto ai 1421 di venerdì scorso, dato nel quale confluivano, anche secondo la nuova normativa, i positivi al tampone non solo molecolare accertato dall’Asp ma anche il rapido che si può fare in farmacia e nei laboratori privati.

374 i positivi (-27) sotto i 25 anni, 312 (-31) nella fascia di età 36/50, ancora 319 (-21) gli augustani con un’età compresa tra 51 e 70 anni, 203 (-15) rientrano nella fascia dei 26enni- 35enni. Il numero più basso è sempre quello degli over 70 che sono 103 (-16). Rimangono stabili sia i malati -12- che necessitano di cure ospedaliere e si trovano ricoverati in terapia ordinare che l’ augustano ricoverato in terapia intensiva.

E a partire da domani, mercoledì 19 gennaio, il centro per i tamponi molecolari effettuati dall’Asp e rivolto a chi viene contattato dall’azienda sanitaria dopo una positività accertata dal rapido o un contatto stretto con un positivo si trasferirà dal Polivalente, dove si trova ora, al Palajonio di via Buozzi, sempre alla Borgata. I tamponi verranno effettuati solo di mattina e giovedì solo di pomeriggio.