Augusta, cala il sipario su “Agone letterario megarensis”: premiati i vincitori

Si è concluso nei giorni scorsi, con la premiazione dei vincitori, l’”Agone letterario megarensis”, il concorso letterario promosso dai licei Megara e giunto, quest’anno, alla quinta edizione. Per la sezione fotografica dal titolo “Fotografa la tua stella” per i ragazzi delle seconde medie si è classificata prima Giulia Boellis, della II C del primo istituto comprensivo “Principe Di Napoli”, seconda Carla Caterina Cartelli, della II D del comprensivo “Danilo Dolci” di Priolo, terza Sara Noè, della II C della “Principe Di Napoli”.

Per la sezione poetica dal titolo “Per aspera ad astra” per i ragazzi delle terze medie ha vinto Giulia Vaiasicca della III A del IV Istituto comprensivo “Domenico Costa”, seguita dal secondo classificato Cristian Paolo Ternullo, della III D del “Principe Di Napoli” e dalla terza Sofia Catania, III D del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”. Gli studenti degli istituti comprensivi, valutati da un ‘apposita giuria presieduta da Manuel Mangano, sono stati premiati durante la sesta notte del Liceo classico che si è svolta nei giorni scorsi nell’auditorium Giuseppe Amato della Cittadella degli studi e in contemporanea in 436 licei classici in tutta Italia.

Ad alternarsi sul palcoscenico sono stati diversi alunni, che si sono esibiti in coreografie sulle note del tema del film “001 Odissea nello spazio”, nella lettura drammatizzata di un testo di scrittura creativa elaborato da Gabriele Bianchi del liceo classico “Ripetti” di Carrara, ma anche nel Ciclope di Euripide in dialetto siciliano per la regia delle docenti Gabriella Fassari e Zaira Lipari e nel monologo “Che ne sapete voi” scritto e interpretato da Alice Accaputo. Spazio pure alla musica con Giorgia Petracca che ha cantato “Ti dedico il silenzio” di Ultimo e Giada La Gioia col brano “I feel ok”. A seguire la lettura drammatizzata di un brano tratto dal poemetto “Song of the open Road” di Walt Whitman, a cura della docente Paola Di Mare, “Il mito di Vulcano” per la regia dell’insegnante Jessica Di Venuta e la lettura drammatizzata dell’incipit dell’Agamennone di Eschilo a cura dalla docente Giusy Pugliares.

La serata, presentata da Michela Italia, ha visto la partecipazione straordinaria di quattro alunni della IB del primo istituto comprensivo “Principe di Napoli” che hanno portato in scena “Wonder”.