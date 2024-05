Augusta, caffetteria d’arte al centro storico, a cura di Open art

Una caffetteria d’arte al centro storico. È l’obiettivo del progetto dell’associazione culturale “Open art” – che da circa sette anni si occupa di promuovere l’arte del territorio e nel territorio – portato avanti insieme al “Caffè del Corso” di via Principe Umberto e presentato, nei giorni scorsi, da Elena Lucca che guida il sodalizio culturale e Giancarlo Greco titolare dell’esercizio commerciale e già presidente del Comitato commercianti Augusta che lo avevano già deciso qualche anno fa. E adesso lo hanno messo in pratica, tant’è che già da qualche giorno alle pareti si trovano una decina di quadri a tema libero.

Un’eccezione questa perché nella mostra pittorica collettiva sarà scelto un tema a cui gli artisti si atterranno nella realizzazione dei loro dipinti che saranno esposti ogni due mesi. Se il tema sarà comune cambieranno però le tecniche perché ognuno potrà esprimersi come meglio crede. “Lo scopo del progetto – hanno detto Lucca e Greco- è quello di trasformare la caffetteria in una galleria d’arte o meglio in una caffetteria d’arte e cioè un luogo di ritrovo e di confronto per tutti gli artisti e non solo per quelli che hanno esposto le proprie opere d’arte ma anche per i clienti che entrando inevitabilmente diventano pubblico visitatore della mostra stessa”.

In programma, inoltre, a partire da questo mese c’è una collettiva pittorica per la festa del patrono e altre durante la manifestazione dell’estate augustana, si punta anche ad una vera e propria festa dell’arte a cui far partecipare tutti i bambini.

Gli artisti che partecipano all’iniziativa di “Open art” sono oltre alla presidente anche Carmelo Greco, Francesco D’Ippolito, Palmino Cipriano, Marco Segreto, Salvatore Lisitano, Angela Tiralongo, Sonia Patania, Antonia Bellistri, Sara Russo.