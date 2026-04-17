Augusta, Cacciaguerra lancia la sua candidatura a sindaco: “Contro il sistema clientelare, focus su ospedale e sanità”

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Concetto Cacciaguerra sarà un altro dei candidati a sindaco nella prossima tornata elettorale. Ha 36anni ed è un impresario di onoranze funebri. Impegnato nel sociale, è stato presidente del Città di Augusta per tre anni e cinque anni fa corse per un posto in consiglio comunale nella lista Pippo Gulino Sindaco. Lo farà con una lista civica, con un programma elettorale che punterà sulla sanità e sulla difesa dell’ambiente.

“La mia candidatura – spiega – nasce per cercare di contrastare un sistema clientelare in cui io e altre persone non ci sentiamo rappresentati. Con la mia lista civica stiamo completando gli iter burocratici, non sarà una competizione facile e cercheremo in tutti i modi di portare avanti i nostri obiettivi principali. Il tema principale saranno ospedale e sanità, visto che in questi cinque anni non è cambiato nulla”.

Su chi dice che Cacciaguerra sembra destinato a convergere verso un’altra candidatura, è lo stesso a rispondere in prima persona. “Lo smentisco categoricamente – dice – fino alla fine saremo in corsa per le prossime elezioni”.