Augusta, cabina Enel dentro la villa: sarà spostata in via definitiva vicino al vecchio pozzo

Sarà collocata in via definitiva nella zona del pozzo vecchio, all’interno dei giardini pubblici, la cabina dell’Enel spostata dalla vecchia piscina che si sta abbattendo all’interno della villa comunale, all’estremità del lato est, tra le polemiche degli augustani che la considerano un “obbrobrio” in area tutelata e che impedisce la visuale del golfo.

Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che oggi ha partecipato ad una riunione alla Sovrintendenza di Siracusa sulla sistemazione definitiva della cabina Enel “collocata temporaneamente nella adiacenza della strada del cantiere della ex piscina comunale.– scrive su Facebook- Ringrazio il sovrintendente, i dirigenti Enel, il rup del Comune e il direttore dei lavori per il costruttivo dialogo e per aver individuato insieme una soluzione definitiva da attuare nei “tempi tecnici” così da poter portare avanti un’opera fondamentale per la città”.

Sulla questione Legambiente e anche un cittadino Mimmo Di Franco avevano presentato richiesta di accesso agli atti, il Movimento 5 stelle un’interrogazione e mozione in Consiglio comunale.