Augusta, cabina elettrica dell’ex piscina alla Villa: unica soluzione possibile al momento per l’amministrazione

“Tutte le vari ipotesi sullo spostamento della cabina elettrica della ex piscina sono state vagliate e ad oggi non c’erano soluzioni alternative dove collocarla”. Questa la posizione dell’amministrazione comunale rispetto alla querelle che da qualche settimana sta animando gli augustani dopo che la vecchia cabina elettrica, che si trovava dentro il vecchio impianto fatiscente, che sarà demolito da qua a qualche settimana, è stata spostata alla Villa comunale, nel tratto più estremo di levante che però impedisce la visuale del golfo e in un’area di massima tutela paesaggistica, 3, quale sono i Giardini pubblici.

A replicare sono il responsabile unico del procedimento Massimo Sulano e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua che spiegano che per la nuova collocazione della cabina è stato effettuato un sopralluogo preventivo a cui hanno preso parte insieme a Giuseppe Tringali in rappresentanza dell’Enel, all’architetto Alessandro Gilberto Motta, direttore dei lavori, a Giorgio Vetro responsabile di cantiere della ditta esecutrice dei lavori Ing.due. La nuova collocazione è stata stabilita “per espressa esigenza logistica dell’Enel per i quali la collocazione del progetto iniziale non era idonea in quanto l’area interessata, accessibile attraverso una scalinata avrebbe ostacolato o addirittura reso impraticabile l’ accesso per qualunque necessità di intervento futuro di manutenzione da parte della società stessa”.

Dunque tra le possibili soluzioni per contenere l’impatto ambientale/paesaggistico era stato ipotizzato di alzare la quota rispetto a quella stradale, con la costruzione della cabina adiacente la strada via Xifonia, ma “l’intervento sarebbe stato peggiorativo del punto di vista dell’impatto paesaggistico e strutturale, in quanto necessitava realizzare una muraglia cinese di contenimento in cemento armato dell’altezza di circa 4 metri e 8 di lunghezza pertanto improponibile. Tale ipotesi, inoltre, non avrebbe comunque risolto il problema di ostacolo alla vista del golfo, in quanto rispetto alla nuova collocazione in linea d’aria è stata spostata di circa 8 metri sulla stessa traiettoria”– proseguono i due.

Altra soluzione vagliata posizionare la cabina lungo la strada adiacente il porticciolo turistico del golfo Xifonio, ma questo “avrebbe comportato ulteriori scavi su area archeologica che avrebbero compromesso seriamente la staticità del muro settecentesco in prossimità dell’area soggetto a vincolo monumentale paesaggistico, ipotesi già scartata a priori dalla Soprintendenza e dal rappresentante dell’Enel (in quanto in presenza di una scarpata pericolosa impraticabile)”. –afferma ancora Sulano – Lo spostamento della cabina già esistente non ha determinato una variante sostanziale al progetto e non riguardava una nuova struttura da realizzare ”, mentre rispetto all’assenso o meno della Sovrintendenza di Siracusa sull’intervento, il rup sottolinea che “quest’ultima per il tramite della dottoressa Castorina conveniva in sede di sopralluogo il lieve spostamento da via Xifonia sud come stabilito in progetto inizialmente rispetto alla nuova collocazione. L’ufficio ha provveduto a comunicare Soprintendenza il completamento dei lavori circa lo spostamento”.

Non c’era, dunque, per l’amministrazione una soluzione diversa da adottare e neanche l’eventuale interramento della cabina era fattibile in quanto “ci troviamo di fronte ad una scarpata dove non sarebbe stato possibile collocare la cabina, la cui sistemazione è invece fondamentale per il prosieguo dei lavori di demolizione del vecchio impianto sportivo” che ha subito un altro stop anche a seguito della presenza di una vecchia condotta del metano, utilizzata suo tempo per riscaldare l’acqua, dismessa da decenni e che bisogna togliere: “abbiamo impegnato la somma di 5196 euro e dovrà essere l’Italgas a rimuovere l’impianto, dopodichè si procederà con la demolizione della piscina”– ha concluso Sulano

“Il mio ufficio è aperto il venerdì dalle 10 alle 12 ai Lavori pubblici per ricevere il pubblico e in otto mesi non è venuto mai nessuno a parlare con me, chi aveva perplessità poteva venire da me e avrei spiegato la situazione. – precisa Pasqua- Capisco che tutti sono bravi a scrivere sui social però le problematiche, che troviamo ogni volta non sono facili da risolvere come quelle che risolvono i tuttologi che ci sono ad Augusta. Non capsico perché quando mettiamo mano a qualcosa che è in totale abbandono da anni, come quella che chiamavano piscina che era una discarica a cielo aperto, come quello che chiamavano sottopassaggio che era un cloaca, ci sono sempre problemi. Però vent’anni di discarica abusiva non l’ha visto mai nessuno. Alla fine dei lavori si faranno ulteriori valutazioni sulla cabina”.