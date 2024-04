Augusta, bypass ferroviario. Ficara: “progetto e fondi grazie al Movimento 5 stelle”

“Apprendo con gioia del parere favorevole della giunta regionale al progetto di fattibilità tecnica ed economica del bypass ferroviario di Augusta, sulla tratta Siracusa-Catania. Ma resto interdetto davanti alla medaglietta che cercano di appuntarsi alcuni deputati siracusani del centrodestra”. A dirlo è Paolo Ficara del Movimento 5 Stelle Siracusa ed ex parlamentare nazionale che si riferisce ai due parlamentari di Fratelli d’Italia, Luca Cannata e Carlo Auteri che ieri avevano dato la notizia del via libera della giunta regionale.

“A loro, evidentemente distratti perchè impegnati in altro, ricordo che il progetto ed il finanziamento nascono grazie al mio lavoro da parlamentare del Movimento 5 Stelle, durante il governo Conte e il successivo governo Draghi. – scrive in una nota- Come vicepresidente della commissione Trasporti, tramite audizioni, incontri e tavoli tecnici con Rfi e gli altri attori in campo, si è riusciti ad ottenere l’inserimento dell’opera necessaria per liberare Augusta dalla cintura ferroviaria e velocizzare la tratta Siracusa-Catania, insieme al collegamento ferroviario all’interno del Porto di Augusta”.

L’ex parlamentare grillino ricorda di non aver memoria di interventi di parlamentari di FdI in quelle occasioni, quando si è decisa l’importante opera, “per la quale ho anche ottenuto il finanziamento attraverso i fondi del Pnrr. Ma visto che a destra hanno tanta voglia di comunicare, perchè ancora non hanno detto una parola sui soldi spariti per la realizzazione della ciclovia nazionale della Magna Grecia? – si chiede- La Regione ha dovuto prendere nota dell’assenza dei fondi promessi e ripromessi, scippati e destinati ad altro dal governo Meloni e non certo ad opere in Sicilia. Ma su questo, silenzio assoluto. Forse bisognerebbe smettere di pensare che gli elettori siano tutti con l’anello al naso”.