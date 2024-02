Augusta, bypass ferroviario e ripristino della viabilità dell’ex Ss 114 in discussione alla IV commissione Ars

Si è parlato del tratto di Punta Cugno dell’ex Ss 114 ancora chiuso per un cedimento del manto stradale e dell’impatto del bypass ferroviario, che si realizzerà ad Augusta ieri nella seduta della IV commissione Ambiente, territorio e mobilità all’Ars, presieduta dal deputato Giuseppe Carta, e alla presenza di Alessandro Aricò, assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità, di Salvatore Lizzio, dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di Carmine Rogolino, responsabile della direzione operativa infrastrutture territoriale di Rete ferroviaria italiana e del sindaco Giuseppe Di Mare.

“La dislocazione della stazione ferroviaria dalla zona borgata di Augusta – ha detto Carta – è una necessità del territorio, in primis per ragioni di sicurezza. Ringrazio l’assessore alla Mobilità e alla sicurezza urbana del Comune di Augusta Giuseppe Montalto e il consigliere Manuel Mangano, capogruppo Mpa Augusta, che si sono fatti portavoce del disagio dei cittadini. La nostra apprensione è rivolta a quelle famiglie che sono direttamente coinvolte, stiamo cercando di vagliare tutte le possibili soluzioni che possano scongiurare il dramma dell’esproprio o in alternativa garantire loro che possano ricevere un’adeguata compensazione economica.”

Sul ripristino, invece, della viabilità della ex Ss 114 di collegamento Augusta-Siracusa chiusa da 4 ani e riaperta per un breve periodo, il presidente della commissione ha dichiarato che “si è riusciti finalmente ad avere il computo metrico stilato del Genio civile di Siracusa per lo studio e i sondaggi dei lavori di ripristino. Serviranno dei lavori per la gestione del flusso d’acqua e la conseguente verifica di resistenza del tratto stradale. Si attesta ad 1 milione di euro la prima stima. Oggi abbiamo fatto un passo avanti, avendo contezza delle somme, il prossimo passo è trovare celermente i fondi da destinare ai lavori.”