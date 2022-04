Augusta, buoni spesa regionali: si possono già spendere, ammesse 181 domande

Da ieri e fino al 31 maggio si potranno spendere nei supermercati accreditati tramite la tessera sanitaria i buoni spesa regionali erogati per far fronte alle difficoltà legate alla pandemia del covid da Comune. L’Ente ha ricevuto 353 domande e ha erogato buoni a 181 famiglie per un totale di 76.016 euro..

“Abbiamo ricevuto l’accreditamento solo da parte di 5 supermercati – fa sapere l’assessore alla Coesione sociale, Formazione e Salute Ombretta Tringali- invito i titolari di farmacie, macellerie, fruttivendoli e pescherie a voler aderire all’iniziativa per aumentare l’offerta. Abbiamo fatto il possibile per erogare i buoni prima di Pasqua in modo da garantire alle famiglie un piccolo aiuto in questo momento che ci auguriamo sia di ripresa economica e sociale per tutti. L’ amministrazione in questo periodo particolarmente difficile e di festa con l’ approssimarsi delle feste pasquali è riuscita a dare un segnale di vicinanza alle famiglie”. Gli utenti potranno controllare il resoconto tramite l’app o cliccando sul link che trova nella sezione “Buono spesa” del sito istituzionale del Comune.

L’assessorato regionale della Famiglia nel 2020 aveva impegnato in favore del Comune megarese la somma complessiva di poco più di 215 mila euro, pari al 30% dell’assegnazione totale delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid 19. Con il primo avviso pubblico l’ente aveva già erogato poco più di 112 mila euro, erano rimasti così 102 mila 852 euro che per buona parte sono stati assegnati con una seconda trance di buoni spesa, in considerazione anche del protrarsi dell’emergenza socio-sanitaria, a seguito del secondo avviso pubblicato dall’ 11 al 25 marzo scorso. Delle 353 istanze pervenute 181 sono risultate ammissibili, 156 sono state escluse e 16 sono state annullate o ritirate da chi le ha presentate.