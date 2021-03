Augusta, buoni spesa regionali: al via domani la distribuzione agli aventi diritto

Inizia domani la distribuzione dei buoni spesa finanziati con i fondi regionali l’anno scorso come misura di sostegno per l’emergenza Covid 19. Lo fa sapere l’assessore alle Politiche sociali Beniamino D’Augusta che aggiunge che gli uffici comunali stanno provvedendo ad imbustare i buoni per affidarli al gruppo comunale di Protezione Civile che si occuperà della distribuzione consegnandoli direttamente ai destinatari.

“Mi assumo la responsabilità del ritardo nell’erogazione dei buoni spesa perché – ha detto l’assessore- ho chiesto all’ufficio di realizzare tutti i tuoi progetti importanti a sostegno delle fasce più deboli, con conseguente rallentamento nell’erogazione dei buoni spesa. A questo si aggiunga la difficoltà per la mole di domande da esaminare”.

Sono state, infatti, 849 le domande pervenute, ma a seguito dell’istruttoria effettuate dagli uffici delle Politiche sociali risultano solo 231 richieste ammesse al beneficio. 127, inoltre, sono ammissibili in quanto le dichiarazioni rese non risultano sufficienti alla definizione dell’istruttoria mentre le istanze escluse sono 491. L’ammontare dei buoni spesa/voucher da erogare a favore di 231 beneficiari ammessi al sostegno economico è di 93.742 euro sui 215.232 assegnati lo scorso marzo, durante la prima fase della pandemia, dal Governo regionale come misura a sostegno all’emergenza socio-assistenziale. E che dopo un anno, dunque, vengono erogati agli aventi diritto.

I buoni hanno un valore di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, 400 euro per un nucleo composto da due, 600 per un nucleo composto da tre, 700 euro per un nucleo composto da quattro fino ad un massimo di 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas da spendere in sei supermercati che hanno aderito all’iniziativa.