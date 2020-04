Augusta, buoni spesa alimentare, oggi ultimo giorno per presentare domanda

Ultimo giorno oggi per presentare la richieste per ottenere il buono spesa alimentare finanziato dal Governo come misura urgente di solidarietà alimentare in contrasto e contenimento delle conseguenza economiche al diffondersi del coronavirus.

Chi si trova in situazione di difficoltà economiche anche in seguito allo stop delle attività imposto dal Governo potrà inoltrare apposita istanza al Comune alla mail servizisociali@comunediaugusta.it. entro le 12 di oggi, nei giorni scorsi è già iniziata la distribuzione ai primi oltre 100 beneficiari a cura dei volontari del Gruppo comunale della Protezione civile, che portano direttamente casa degli aventi diritto e la cui richiesta è già stata verificata dagli uffici delle politiche sociali del Comune, le buste con dentro i buoni spesa cartacei, come ha fatto sapere l’assessore alla Protezione civile Omar Pennisi. Ad oggi sono aumentate le richieste e sono arrivate a quasi mille.

Sono aumentati a 11 anche i supermercati sparsi in tutto il territorio, compreso anche il borgo marinaro di Brucoli, dove i buoni potranno essere spesi solo per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’ igiene personale e degli ambienti.