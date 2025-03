Augusta, bullismo e cyberbullismo: “Il ragazzo dai pantaloni rosa” per gli alunni del Corbino

E’ stata inserita tra le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo e, (coerentemente col curriculo verticale di istituto di Educazione civica inserito nel Piano triennale dell’ offerta formativa) del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” diretto da Maria Giovanna Sergi, la visione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, al cinema di “Città della notte” per gli alunni di terza media.

Il film racconta la storia di Andrea Spezzacatena, ragazzo che si è tolto la vita a 15 anni perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Roberto Proia, autore del soggetto e della sceneggiatura del film, compie subito una scelta fondamentale: togliere la parola alla madre e restituirla al figlio, che si racconta in prima persona post mortem, con un tono leggero ed ironico, che crea un forte impatto emotivo nei ragazzi. Andrea è raccontato come un bambino solare, vivace e creativo, ed esplora le sue relazioni e le dinamiche di bullismo che lo hanno portato a pensare di non avere via d’uscita, finendo col fare la scelta più dolorosa per uscire da una scena in cui è diventato un bersaglio, che i suoi detrattori mettono alla gogna su un sito creato appositamente. Tuttavia lo sceneggiatore evita di rappresentare scene forti, come ad esempio il suicidio

La visione del film è stata preceduta da azioni didattiche di dialogo e di riflessione preliminari, dall’ideazione di una locandina per l’attività durante le attività Steam e seguita da un dibattito condotto da Francesco Cannavà, psicologo esperto in problematiche adolescenziali, nel corso del quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con valori fondamentali per una società sana ed inclusiva, quali ad esempio l’empatia, il rispetto, l’ascolto, il contrasto ad ogni forma di discriminazione.

La proiezione del film, che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul bullismo e sulle sue conseguenze e che ha veicolato un messaggio d’incoraggiamento a superare i momenti difficili, è stata una tappa del percorso di cittadinanza attiva e consapevole che gli alunni del Corbino svolgono durante il loro percorso scolastico e che li vede interfacciarsi con esponenti delle forze dell’ordine, ma anche protagonisti di attività proposte dai club service cittadini.